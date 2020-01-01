В Microsoft заявили о "крупнейшей кибератаке"

За кибератакой могла стоять Россия, выяснила американская разведка. При этом на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.

Декабрьская кибератака на Microsoft была "вероятно, самой большой и самой сложной атакой, которую мир когда-либо видел". Об этом заявил президент компании Брэд Смит в интервью телеканалу CBS, сообщает Радио Свобода в понедельник, 15 февраля.

"Когда мы анализировали все, что мы видели в Microsoft, мы спросили себя, сколько инженеров могли работать над этими атаками. И мы пришли к ответу, что это, конечно, более 1000", - сказал Смит.

При этом согласно данным разведки США, за кибератакой, нарушившей работу сетей правительства и частных компаний в США и многих других стран, могла стоять Россия.

В свою очередь эксперты по кибербезопасности заявили, что на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.

В то же время Россия отрицает причастность к кибератакам.

Напомним, 1 января СМИ сообщили, что хакеры РФ получили доступ к исходному коду Microsoft. По заявлению компании, киберпреступники могли только просматривать исходный код Microsoft, но не вносить в него изменения.

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