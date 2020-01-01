Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Microsoft заявили о "крупнейшей кибератаке"

Комментариев: 0
За кибератакой могла стоять Россия, выяснила американская разведка. При этом на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.
Microsoft пережила "наибольшую кибератаку"
Microsoft пережила "наибольшую кибератаку"
Getty Images

Декабрьская кибератака на Microsoft была "вероятно, самой большой и самой сложной атакой, которую мир когда-либо видел". Об этом заявил президент компании Брэд Смит в интервью телеканалу CBS, сообщает Радио Свобода в понедельник, 15 февраля.

"Когда мы анализировали все, что мы видели в Microsoft, мы спросили себя, сколько инженеров могли работать над этими атаками. И мы пришли к ответу, что это, конечно, более 1000", - сказал Смит.

При этом согласно данным разведки США, за кибератакой, нарушившей работу сетей правительства и частных компаний в США и многих других стран, могла стоять Россия.

В свою очередь эксперты по кибербезопасности заявили, что на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.

В то же время Россия отрицает причастность к кибератакам.

Напомним, 1 января СМИ сообщили, что хакеры РФ получили доступ к исходному коду Microsoft. По заявлению компании, киберпреступники могли только просматривать исходный код Microsoft, но не вносить в него изменения.

Кибератака века. Кто напал на министерства США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Microsoft, Россия-США, США, хакеры, хакер, киберпреступность, кибератака, кибербезопасность, хакерская атака
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь