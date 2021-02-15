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В Польше на украинцев с ножами напали грузины

Комментариев: 1
В результате конфликта граждане Украины получили травмы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Великопольском воеводстве грузины с ножами напали на граждан Украины. Конфликт произошел в городе Серакув. В результате инцидента украинцы получили травмы.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Согласно сообщению СМИ, четверо грузин напали на трех граждан Украины. В ходе драки нападающие использовали острые предметы, вероятно, ножи. После поножовщины злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, оставив окровавленных жертв.

Один из пострадавших прибежал в магазин неподалеку и попросил помощи. Очевидцы вызвали скорую помощь и правоохранителей. Украинцев госпитализировали, а один из них был прооперирован.

Позже польская полиция задержала нападавших. Злоумышленниками оказались граждане Грузии. Все они проживают в Польше и работают в местных фирмах.

Грузинам грозит тюрьма на срок от 6 месяцев до 8 лет, - говорится в сообщении

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По предварительной информации, причиной драки мог стать конфликт по национальному признаку.

Ранее сообщалось о том, что на границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали пять лет.

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Теги: Польша, украинцы, грузины, драка
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Комментариев (1)
Vixerunt    15.02.2021, 15:20
Оценка:  0
Vixerunt
дикие обезьяны гор никак не могут выйти из 11 века
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