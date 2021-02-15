Россия продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса" - Песков

В Кремле утверждают, что жители Донбасса "лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины".

Россия продолжит помогать "русскоязычному населению Донбасса", так как больше это делать некому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 15 февраля.

Так Песков пояснил слова президента Владимира Путина, заявившего, что РФ не бросит Донбасс.

"Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных", - сказал Песков, добавив, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах".

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - продолжил Песков.

Он также призвал обратить внимание на весь комментарий Путина по этому вопросу, в том числе на слова о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее. Песков не уточнил, о каких действиях и последствиях может идти речь, заметив, что "из контекста все предельно понятно".

Напомним, что ранее в ТКГ спрогнозировали новое обострение на Донбассе. Переговоры по Донбассу зашли в тупик и сдвинуть их может только вмешательство США, считает советник украинской делегации в ТКГ.

Также в МИД Украины заявили, что Россия не может быть посредником на Донбассе. Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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