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Россия продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса" - Песков

Комментариев: 2
В Кремле утверждают, что жители Донбасса "лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины".
РФ продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса"
РФ продолжит "помогать русскоязычному населению Донбасса"
theins.ru

Россия продолжит помогать "русскоязычному населению Донбасса", так как больше это делать некому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 15 февраля.

Так Песков пояснил слова президента Владимира Путина, заявившего, что РФ не бросит Донбасс.

"Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных", - сказал Песков, добавив, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах".

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - продолжил Песков.

Он также призвал обратить внимание на весь комментарий Путина по этому вопросу, в том числе на слова о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее. Песков не уточнил, о каких действиях и последствиях может идти речь, заметив, что "из контекста все предельно понятно".

Напомним, что ранее в ТКГ спрогнозировали новое обострение на Донбассе. Переговоры по Донбассу зашли в тупик и сдвинуть их может только вмешательство США, считает советник украинской делегации в ТКГ.

Также в МИД Украины заявили, что Россия не может быть посредником на Донбассе. Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Теги: Россия, Украина-Россия, донбасс, Кремль, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    15.02.2021, 14:52
Оценка:  +2
Woodbrother
Я так понял, что помогать остаткам русскоязычного населения перми, йошкар-олы, челябинска и иркутска кремлевские фашистски не собираются даже в проекте. Для них сейчас свеженаворованное очень важно, а на остальные территории они болт положили.
Vixerunt    15.02.2021, 14:51
Оценка:  +3
Vixerunt
Вот именно для этого наши пацаны сейчас и мёрзнут в окопах тов. Песков; а то знаете вы с своими спасениями можете нам до Винницы дойти найдя и там ущемлённых русских.
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