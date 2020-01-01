Кремль отреагировал на приглашение Маска в Clubhouse для Путина

Владимир Путин не использует социальные сети, но в Кремле хотят "разобраться" с предложением Илона Маска.

Москва считает интересным предложение американского бизнесмена Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в понедельник, 15 февраля.

"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение", – сказал Песков.

По его слова, "нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается".

"Сначала проверим все это, и потом уже будем реагировать", – добавил он.

Накануне Маск опубликовал в Twitter приглашение для Путина пообщаться в новой социальной сети Clubhouse, которая дает возможность обмениваться звуковыми сообщениями в специальных комнатах. В комментариях Маск на русском языке добавил: "было бы большой честью поговорить с вами".

Ранее Корреспондент.net писал, почему социальная сеть для голосового общения Clubhouse стала такой популярной. Притом, что доступ к ней можно получить только по приглашению.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet