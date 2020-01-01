Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кремль отреагировал на приглашение Маска в Clubhouse для Путина

Комментариев: 0
Владимир Путин не использует социальные сети, но в Кремле хотят "разобраться" с предложением Илона Маска.
Дмитрий Песков отреагировал на инициативу Илона Маска
Дмитрий Песков отреагировал на инициативу Илона Маска
vladtime.ru

Москва считает интересным предложение американского бизнесмена Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в понедельник, 15 февраля.

"Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение", – сказал Песков.

По его слова, "нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается".

"Сначала проверим все это, и потом уже будем реагировать", – добавил он.

Накануне Маск опубликовал в Twitter приглашение для Путина пообщаться в новой социальной сети Clubhouse, которая дает возможность обмениваться звуковыми сообщениями в специальных комнатах. В комментариях Маск на русском языке добавил: "было бы большой честью поговорить с вами".

Ранее Корреспондент.net писал, почему социальная сеть для голосового общения Clubhouse стала такой популярной. Притом, что доступ к ней можно получить только по приглашению.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, президент, социальные сети, соцсети, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь