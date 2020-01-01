Просят о помощи: Застрявшие на Занзибаре туристы записали видео

Туристы жалуются на плохие условия размещение и отсутствие конкретики с датой вылета.

Украинские туристы, застрявшие на Занзибаре, записали видео, в котором обратились с просьбой о помощи к депутатам и СМИ. Видеобращение опубликовал Телеграм-канал “PavlovskyNEWS“.

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Две молодые украинки рассказали в видео, что уже 3 дня не могут вылететь из Африки. Девушки отметили, что самолет, на котором они должны были возвращаться, сломан, и они боятся на нем лететь. Также они жалуются, что перевозчик и туроператор не сообщают им конкретную дату возвращения на родину.

При этом, несмотря на заверения организаторов путешествия, людям так и не создали нормальные условия пребывания. Так, девушки пожаловались на то, что их поселили в отель, где людям не давали ни воды, ни еды. Также не было возможности принять душ.

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В видео отмечается, что среди 180 туристов, застрявших на Занзибаре, есть пожилые люди, которым нужны специфические медикаменты, недоступные для покупки в этой стране. Также в числе ожидающих есть инвалиды и годовалые дети.

Напомним, на Занзибаре застряли 180 туристов из Украины. Некоторые туристы пожаловались, что не всем обеспечили отель, а те, кому жилье таки предоставили, были поселены в плохих условиях.