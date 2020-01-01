Курортную Грецию атаковали снегопады и 20-градусные морозы

Субтропическая страна столкнулась с прелестями настоящей восточно-европейской зимы.

На обычно теплую и солнечную Грецию обрушились редкие для этой местности сильные снегопады. Ситуацию ухудшили крепкие морозы и сильный ветер. Особенно трудно приходится жителям северных и центральных районов страны, сообщает греческое издание Ekathimerini.

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Греческие СМИ сообщают о затруднениях с автомобильным сообщением из-за снежных заносов, которые образовались на дорогах в некоторых районах страны.

Для привыкших к плюсовым температурам даже в зимние месяцы греков стали неожиданностью 20-градусные морозы на севере страны. В то же время курортные острова в Эгейском море страдают от ураганного ветра, порывы которого достигают 118 километров в час.

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Из-за сложных метеоусловий на севере Греции власти решили временно приостановить паромное сообщение по ряду направлений и перекрыть часть автомагистралей из-за гололеда. Также поступают сообщения о перебоях с энергоснабжением.

Напомним, западное побережье США накрыли зимние шторма. Штат Орегон объявил чрезвычайное положение из-за ледяного дождя.