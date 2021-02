В Берлине вертолетом разогнали людей с озера

В Берлине полиция использовала вертолет для разгона со льда озера сотен людей. Об этом сообщает Bild.

На кадрах ролика видно, как люди пытаются покинуть замерзшую поверхность озера, а над ними завис полицейский вертолет.

Очевидцы позже рассказали, что после появления вертолета прозвучало объявление о том, что ледяная поверхность может не выдержать людей.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weissensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8