Космическое тело вошло в атмосферу Земли в день святого Валентина.

Летел на скорости до 80 км/с: В Австралии засняли быстрый метеор Кадр из видео

В Австралии очевидцы засняли на видео быстрый и древний метеор. Скорость его движения составляла до 80 км/с. Подробности передает “7news” и “swr3”.

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В сообщении указывается, что метеор вошел в атмосферу Земли 14 февраля, в воскресенье, над Мельбурном в 22:41 по местному времени.

По словам очевидцев, в небе пролетел большой светящийся шар. В момент взрыва метеора стало светло как днем. Ученые считают, что он упал в море.

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Специалисты объяснили, что космическое тело находилось в движении несколько миллиардов лет, с момента появления нашей Солнечной системы. Его скорость движения составляла от 20 до 80 км/с.

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