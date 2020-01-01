В Нью-Йорке арестовали мужчину за серию нападений в метро

В мегаполисе мобилизовали 500 правоохранителей на обеспечение безопасности и предотвращение новых атак в метро.

Ригоберто Лопеса задержали по обвинению в рамках расследования в метро Getty Images (иллюстративное фото)

В Нью-Йорке правоохранители арестовали 21-летнего мужчину по обвинению в совершении серии вооруженных нападений в метрополитене. Об этом сообщил начальник управления городской полиции Дермот Ши в Twitter в понедельник, 15 февраля.

"Прокуратура Манхэттена арестовала 21-летнего Ригоберто Лопеса по обвинению в рамках расследования недавних убийств и нападений на ветке A метро", – информировал Ши.

Он также выразил благодарность подчиненным за оперативность в поиске и задержании злоумышленника.

Напомним, 12 февраля в метро Нью-Йорка произошла серия нападений с применением холодного оружия. Два человека скончались, еще двое былиранены. Все жертвы являлись бездомными. Власти мегаполиса мобилизовали 500 правоохранителей на обеспечение безопасности и предотвращение новых атак в метро.

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