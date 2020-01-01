В Нью-Йорке арестовали мужчину за серию нападений в метро
В Нью-Йорке правоохранители арестовали 21-летнего мужчину по обвинению в совершении серии вооруженных нападений в метрополитене. Об этом сообщил начальник управления городской полиции Дермот Ши в Twitter в понедельник, 15 февраля.
"Прокуратура Манхэттена арестовала 21-летнего Ригоберто Лопеса по обвинению в рамках расследования недавних убийств и нападений на ветке A метро", – информировал Ши.
Он также выразил благодарность подчиненным за оперативность в поиске и задержании злоумышленника.
Напомним, 12 февраля в метро Нью-Йорка произошла серия нападений с применением холодного оружия. Два человека скончались, еще двое былиранены. Все жертвы являлись бездомными. Власти мегаполиса мобилизовали 500 правоохранителей на обеспечение безопасности и предотвращение новых атак в метро.
В США подростки совершили убийство в прямом эфире ради лайков
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet