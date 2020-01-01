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В Антарктиде снег стал розовым

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Возле украинской антарктической станции исследователи наблюдают необычное явление "цветения" снега.
В Антарктиде "зацвел" снег
В Антарктиде "зацвел" снег
facebook.com/AntarcticCenter

В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается "цветение" снега, он стал розовым и зеленым. Фотографии явления опубликовал Национальный антарктический научный центр.

"Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать", - говорится в сообщении.

Ученые пояснили, что зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл, а красный - каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.

"Цветение" снега способствует изменению климата. Из-за необычной окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. В результате в снегу развивается больше ярких водорослей, от чего таяние еще более ускоряется.

Cмотрите фотогалерею: В Антарктиде снег стал розовым

Ранее сообщалось, что снег желтого цвета, который выпал в марте 2018 года на юге Одесской области, вызван перемещением пылевого облака из районов северной Африки.

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Теги: Антарктида, фото, снег, цветение, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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