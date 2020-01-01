В НАТО заговорили об усилении деятельности на востоке Европы

На восточном фланге НАТО, среди прочего, планируется задействовать флот разведывательных дронов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен обсудить с министрами обороны стран Альянса расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге. Об этом Столтенберг сказал в понедельник, 15 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, об активизации НАТО на востоке Европы пойдет речь во время видеоконференции 17-18 февраля.

"Я намерен предложить увеличить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге Альянса, развертывания воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений", - заявил он.

По его словам, общее увеличение расходов продемонстрирует преданность союзников статьи пять Договора НАТО "и обещание защищать друг друга".

"Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика - лучше вмешательства", - сказал Столтенберг.

"Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов", - добавил генсек.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Альянс готов задействовать флот разведывательных дронов. Планируется, что они будут мониторить восточный и южный фланг НАТО. Об этом в Twitter сообщил пресс-офицер Дилан Уайт.

Также генсек предложит начать обсуждение инициативы НАТО-2030 в рамках подготовки к саммиту в 2021 году, а также заявил, что флот разведывательных беспилотников из пяти единиц дронов AGS готов к миссиям на восточном направлении.

Как известно, НАТО создало четыре боевые группы численностью 1000 человек каждая в Литве, Латвии, Эстонии и Польши, в состав которых входят военнослужащие разных стран Альянса.

Ранее сообщалось, что Украина проведет совместные с НАТО военные учения. Об этом договорились во время встречи премьер-министр Денис Шмыгаль и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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