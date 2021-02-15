Дважды оправдан. Чем закончился импичмент Трампа

Обе попытки объявить импичмент Дональду Трампу провалились, он и дальше сможет заниматься политикой и баллотироваться в президенты США.

Дональду Трампу так и не смогли объявить импичмент даже после того, как он покинул пост. Но в историю он все равно вошел. Никогда еще одному президенту не пытались объявить импичмент дважды, и никогда это не происходило уже после истечения срока его полномочий.

Тем не менее, теперь Трамп на коне и готовит возвращение в большую игру.

Быстрый процесс

Рассмотрение второго импичмента Трампа уместилось в рекордно короткий срок. Дональда обвиняли в подстрекательстве к мятежу после январского штурма Капитолия толпой его сторонников.

Чтобы подтвердить обвинения Палаты представителей, в Сенате необходимо было собрать две трети голосов. Но из 100 сенаторов за импичмент Трампа проголосовали 57 человек вместо необходимых 67. То есть на сторону демократов перешли даже 7 республиканцев.

Демократы пытались усилить тяжесть обвинения против Трампа, показав в Сенате серию не обнародованных ранее видеозаписей, сделанных в день атаки на Конгресс США. На этих кадрах зафиксированы несколько эпизодов, когда сотрудники службы безопасности пытались укрыть от ворвавшейся в здание толпы конгрессменов и вице-президента США Майка Пенса.

Демократы обвиняли Трампа в том, что к штурму Капитолия привела его стратегия, состоящая из четырех высказываний. Сначала, еще до выборов, он начал убеждать сторонников, что проиграть может лишь в случае фальсификаций; затем, после поражения, начал обжаловать результаты в судах, одновременно повторяя безосновательные утверждения об обмане; после этого он в разговоре с секретарем штата Джорджия попытался убедить его «найти голоса», якобы отданные за него; наконец, когда чиновники-республиканцы и судьи, назначенные Трампом, отказались отменять результаты, президент, по мнению обвинения, попытался сорвать сертификацию результатов.

Адвокаты Трампа, в свою очередь, старались доказать, что речь Трампа перед штурмом Конгресса не была чем-то экстраординарным и что демократы якобы позволяли себе ранее схожую риторику по отношению к президентской партии.

Американские СМИ называют показательным тот факт, что даже сенаторы-республиканцы, голосовавшие против импичмента, не пытались в своих выступлениях оправдать либо защитить Трампа.

«Партийные лидеры и даже самые лояльные сторонники президента в Сенате не защищали его действия», — пишет New York Times.

EPA Слушания в Сенате

Перспективы Трампа

Трамп сохранил право выдвинуться на второй срок в 2024 году. Впрочем, никогда раньше президент не получал столько голосов за свою виновность от сенаторов от своей же партии. Но Трампу не привыкать, что-то делать первым.

Сразу после оправдания он выпустил заявление, в котором назвал процесс «очередной фазой величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны».

Теперь от Трампа жду возвращения в большую игру.

«Республиканцы удвоили ставку, сделанную пять лет назад: лучше не разжигать очередную открытую конфронтацию в отношении человека, которого до сих пор единодушно поддерживают миллионы их избирателей», — пишет NYT.

Однако реальные перспективы Трампа остаются туманными, поскольку даже в среде однопартийцев его имидж заметно померк из-за скандалов в последние месяцы президентства.

Например, Митч Макконел, глава республиканцев в Сенате, проголосовавший за оправдание, заявил, что Трамп «без сомнения несет ответственность за события 6 января». Он подчеркнул, что бывший президент все еще может стать обвиняемым по уголовному делу с такой же фабулой.

Но Трампа это мало волнует. Он уже пообещал, что продолжит свою политическую карьеру. «Наше историческое и прекрасное движение Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой) лишь начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого — добиться величия для всех американцев», — подчеркнул экс-президент.