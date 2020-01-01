Новая эпидемия. Эбола вновь пугает мир

В Африке новая вспышка Эболы - в Гвинее объявили о начале эпидемии, инфицированных выявили также в Демократической Республике Конго.

Не коронавирусом единым. В Африке вновь разбушевалась Эбола, куда более опасный вирус. Средний коэффициент летальности заболевания составляет около 50%. В ходе прежних вспышек показатели летальности составляли от 25% до 90%.

Какова опасность сейчас?

Новая вспышка

В Гвинее заявили о чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой Эболы 14 февраля. Уже известно о семи подтвержденных случаях заражения, причем трое пациентов умерли.

Министерсто здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) объявило о вспышке болезни за неделю до новостей из Гвинеи, 7 февраля 2021 года. По состоянию на 15 февраля известно о четырех случаях заболевания и одной смерти.

Последняя вспышка геморрагической лихорадкой Эбола в ДРК произошла во второй половине 2020 года на северо-западе страны — о победе над ней власти объявили всего несколько месяцев назад, в ноябре прошлого года.

Представители ВОЗ в обеих странах заверили, что организация уделит максимум сил и внимания тому, чтобы попытаться как можно скорее побороть новую вспышку эпидемии. В пораженные районы Гвинеи и Демократической республики Конго ВОЗ надеется в ближайшее время доставить партии вакцины, которая может помочь бороться с вирусом Эболы.

Как это было в прошлые разы

Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия — в 2014—2015 годах стали эпицентром самой серьезной вспышки Эболы, унесшей жизни более 11 тысяч человек.

Случаи заболевания были зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США.

8 августа 2014 года ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола чрезвычайной ситуацией международного значения.

В 2018–2020 годах вспышки эпидемии с перерывами проходили в ДР Конго (3,4 тыс. заболевших и 2,3 тыс. умерших).

Симптомы

При Эболе отмечается резкое повышение температуры, сильная слабость, мышечная, головная боль и боль в горле. По мере прогрессирования заболевания появляется рвота и диарея, сыпь, нарушение функционирования почек и печени, а также в некоторых случаях как внутреннее, так и наружное кровотечение. Часто развитие кровотечений указывает на неблагоприятный прогноз.

Инкубационный период варьируется от 2 до 21 дня.

Лечение

В основе эффективной борьбы со вспышками лежит применение комплекса мер, таких как ведение случаев заболевания медиками, меры профилактики инфицирования и борьбы с инфекцией, эпиднадзор и отслеживание контактов, эффективные лабораторные услуги, безопасное захоронение и мобилизация населения.

Повышению выживаемости пациентов способствует ранняя поддерживающая терапия с регидратацией и симптоматическим лечением.

Лицензированного лечения с доказанной способностью нейтрализовать вирус пока не существует, однако в настоящее время ведется разработка ряда терапевтических средств на основе крови, а также иммунологических и лекарственных методов терапии.

Высокий профилактический эффект показал препарат rVSV-ZEBOV от американской компании Merck Inc.

С сентября 2014 года клинические испытания этой вакцины провели в 15 странах Африки, Европы и Америки. В испытании в 2015 году в Гвинее приняло участие больше 11 тысяч человек, проводилось оно в том числе под руководством ВОЗ совместно с другими международными организациями и партнерами.

В ноябре 2019 года вакцина получила постоянное разрешение для применения в Европейском союзе. В феврале 2020 года лицензии на нее выдали Демократическая Республика Конго, Бурунди, Гана и Замбия, в марте 2020 года она была зарегистрирована в США.

Сейчас вакцина rVSV-ZEBOV используется для кольцевой вакцинации, когда от Эболы прививаются все, кто имел контакты с людьми с лабораторно подтвержденным заражением.