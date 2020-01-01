Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше задержали украинца, девять раз менявшего фамилию

Комментариев: 0
Мужчина использовал разные фамилии чтобы избежать ареста. Мужчину разыскивали как местные правоохранители, так и Интерпол.
Украинец использовал документы на девять фамилий
Украинец использовал документы на девять фамилий
polskieradio.pl

В Польше пограничники задержали 58-летнего гражданина Украины, который пользовался девятью разными фамилиями и имел поддельные польские документы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Польское радио.

Отмечается, что задержание произошло в городе Костшин-над-Одрой в Любуском воеводстве на западе Польши. Суд арестовал задержанного на три месяца.

При этом украинец признал свою вину и дал объяснение: он использовал девять различных фамилий, когда его признали нежелательным лицом в Польше.

Его разыскивал Интерпол, а также районный суд в Томашув-Любельском для отбытия 88 дней заключения за налоговые преступления.

Ранее сообщалось, что в Польше грузины и украинцы устроили поножовщину. Причиной драки стало сведение счетов между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Ранее в польском городе Катовице погиб 55-летний гражданин Украины. Он сорвался со строительных лесов и ударился головой. Чтобы госпитализировать пострадавшего с 11 этажа, понадобилось два часа. Мужчина умер в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, украинцы, арест, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь