В Польше задержали украинца, девять раз менявшего фамилию

Мужчина использовал разные фамилии чтобы избежать ареста. Мужчину разыскивали как местные правоохранители, так и Интерпол.

Украинец использовал документы на девять фамилий polskieradio.pl

В Польше пограничники задержали 58-летнего гражданина Украины, который пользовался девятью разными фамилиями и имел поддельные польские документы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Польское радио.

Отмечается, что задержание произошло в городе Костшин-над-Одрой в Любуском воеводстве на западе Польши. Суд арестовал задержанного на три месяца.

При этом украинец признал свою вину и дал объяснение: он использовал девять различных фамилий, когда его признали нежелательным лицом в Польше.

Его разыскивал Интерпол, а также районный суд в Томашув-Любельском для отбытия 88 дней заключения за налоговые преступления.

Ранее сообщалось, что в Польше грузины и украинцы устроили поножовщину. Причиной драки стало сведение счетов между мужчинами, возможно, по национальному признаку.

Ранее в польском городе Катовице погиб 55-летний гражданин Украины. Он сорвался со строительных лесов и ударился головой. Чтобы госпитализировать пострадавшего с 11 этажа, понадобилось два часа. Мужчина умер в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet