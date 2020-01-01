Полсотни стран подписали Декларацию о произвольных арестах

Документ призван стать ответом на так называемую "принудительную дипломатию", когда государства осуществляют произвольные аресты людей для политической выгоды в межгосударственных отношениях.

Канада инициировала конференцию, на которой 52 страны, в том числе Украина, одобрили Декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который также участвовал в конференции, отметил, что в настоящее время около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в Крыму и на территории России.

"Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических узников и предупреждения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях", - заявил министр.

Кулеба также обратил внимание на создание Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил участников конференции к участию в ее инаугурационном саммите в этом году.

Отметим, что в октябре прошлого года Канада инициировала созыв международной конференции для принятия Декларации против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях.

Целью инициативы является выработка глобального коллективного противодействия так называемой "принудительной дипломатии", когда государства осуществляют произвольные аресты людей для политической выгоды в межгосударственных отношениях. Инициативу уже поддержали 52 государства мира, в том числе и Украина.

Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Напомним, в январе в России троих крымских татар приговорили к максимальным срокам.

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