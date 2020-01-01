В небе над Мельбурном очевидцы запечатлели огненный шар

Огненный росчерк и вспышку в конце полета болида сумели снять камеры видеонаблюдения. Запись появилась в Сети.

Жители австралийского города Мельбурн заметили в ночном небе настоящий огненный шар, который напоминал метеор, разорвавшийся в небе. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает 7 News.

По словам очевидцев, вспышка была достаточно яркой, однако ожидаемого громкого звука взрыва никто не услышал.

"Скорее всего, наблюдатели находились слишком далеко, ведь человеческий глаз способен увидеть метеор с расстояния до 500 километров", - предполагают эксперты.

Огненный росчерк можно было увидеть не только в городе, но и в других регионах Австралии.

Сообщается, что огромный болид не сумел долететь до земли, приблизительно в 22.40 по местному времени он разлетелся на множество осколков.

"Снаружи вроде как загорелось. Краем глаза я подумал, что это молния", - цитирует слова наблюдателя 7 News.

Ученые считают, что обломки небесного тела упали в море. Но даже если бы они рухнули на сушу, искать было бы нечего - метеор сгорел в атмосфере планеты практически полностью.

Австралийцы шутят, что это был салют в честь Дня святого Валентина.

Ранее в Австралии в небе над Сиднеем пролетел яркий метеор.

Также, в Китае ранним утром в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит.

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