В небе над Мельбурном очевидцы запечатлели огненный шар
Жители австралийского города Мельбурн заметили в ночном небе настоящий огненный шар, который напоминал метеор, разорвавшийся в небе. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает 7 News.
По словам очевидцев, вспышка была достаточно яркой, однако ожидаемого громкого звука взрыва никто не услышал.
"Скорее всего, наблюдатели находились слишком далеко, ведь человеческий глаз способен увидеть метеор с расстояния до 500 километров", - предполагают эксперты.
Огненный росчерк можно было увидеть не только в городе, но и в других регионах Австралии.
Сообщается, что огромный болид не сумел долететь до земли, приблизительно в 22.40 по местному времени он разлетелся на множество осколков.
"Снаружи вроде как загорелось. Краем глаза я подумал, что это молния", - цитирует слова наблюдателя 7 News.
Ученые считают, что обломки небесного тела упали в море. Но даже если бы они рухнули на сушу, искать было бы нечего - метеор сгорел в атмосфере планеты практически полностью.
Австралийцы шутят, что это был салют в честь Дня святого Валентина.
Ранее в Австралии в небе над Сиднеем пролетел яркий метеор.
Также, в Китае ранним утром в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит.
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