Джонсон предложил создать глобальный договор о пандемии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил мировому сообществу заключить договор о пандемии. По его словам, такой договор должен обеспечить надлежащую прозрачность после завершения пандемии COVID-19. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает агентство Reuters.

На вопрос агентства о том, кого он считает ответственным за отсутствие прозрачности в вопросе происхождения пандемии COVID-19, Джонсон сказал: "Я думаю, что довольно очевидно, что большая часть доказательств указывает на то, что болезнь возникла в Ухане".

"Поэтому нам всем нужно как можно больше узнать о том, как это могло произойти. Я думаю, нам нужно как можно больше данных", - сказал он.

"Мы хотим общего соглашения о прозрачности. Я думаю, что одна из привлекательных идей, которые мы увидели в последние несколько месяцев, - это предложение о глобальном договоре о пандемиях".

Инициативу Джонсона уже поддержали в Совете Европы.

"Я приветствую поддержку Джонсона в совместной работе над договором о пандемии с целью повышения глобальной готовности, устойчивости и восстановления", - написал в Twitter президент Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщалось, в Британии с населением свыше 66 миллионов человек количество инфицированных коронавирусом превысило четыре миллиона, из которых 2,1 миллиона уже выздоровели и свыше 116 тысяч скончались от осложнений болезни.

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