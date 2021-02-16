Трамп опять намерен вернуться в политику

Дональд Трамп намерен отомстить тем политическим силам, которые поддержали его импичмент.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Associated Press.

По данным агентства, "неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания".

Отмечается, что экс-президент "зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов", однако все равно нацелен помочь Республиканской партии взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах 2022 года.

"Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше", - цитирует агентство старшего советника Трампа Джейсона Миллера.

Напомним, Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

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