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Трамп опять намерен вернуться в политику

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Дональд Трамп намерен отомстить тем политическим силам, которые поддержали его импичмент.
Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп
Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Associated Press.

По данным агентства, "неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания".

Отмечается, что экс-президент "зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов", однако все равно нацелен помочь Республиканской партии взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах 2022 года.

"Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше", - цитирует агентство старшего советника Трампа Джейсона Миллера.

Напомним, Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года. 

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Теги: США, политика, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    16.02.2021, 04:59
Оценка:  0
Духовный_скреп
Страшный тип.Не успел США разрушить,продолжит.
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