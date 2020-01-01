В Британии выявили еще один вариант COVID-19

"тот вариант коронавируса был найден в Дании, Нигерии, США, Гане, Франции, Австралии, Канаде и Испании.

В Великобритании обнаружена новая мутация коронавирусной инфекции, которая уже успела распространиться в общей сложности в 10 странах. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила The Guardian со ссылкой на исследование шотландских ученых.

Заразившихся этой мутацией, согласно отчету специалистов, выявили в следующих странах: Дания (35 случаев), Великобритания (33), Нигерия (12), США (10), Франция (5), Гана (4), Канада (3), Австралия (2), Иордания (2), Бельгия (1), Испания (1). Самые ранние случаи зафиксировали в декабре 2020 года.

Gо мнению ученых, вариант отличается мутацией в шиповидном белке, который помогает вирусу проникать в клетки. Считается, что подобное изменение вируса позволяет ему лучше уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом. Ту же мутацию выявили ранее в Южной Африке и Бразилии.

На этом фоне шотландские эксперты призвали власти страны увеличить количество тестирований на COVID-19 в тех районах страны, где уже был обнаружен новый вариант.

Как сообщалось, в Британии с населением свыше 66 миллионов человек количество инфицированных коронавирусом превысило четыре миллиона, из которых 2,1 миллиона уже выздоровели и свыше 116 тысяч скончались от осложнений болезни.

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