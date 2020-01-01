Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эстония призывает Евросоюз усилить санкции против России

Комментариев: 0
Отношения между ЕС и Россией в настоящий момент находятся на самом низком уровне, считают в Эстонии.
Эстонские депутаты выступают за единую политику членов ЕС в отношении Кремля
Эстонские депутаты выступают за единую политику членов ЕС в отношении Кремля
пресс-служба ЕП

Парламент Эстонии призывает государства Европейского союза ужесточить санкции на международном уровне против России, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности, что касается прав человека. Об этом в понедельник, 15 февраля, говорится в заявлении, размещенном на сайте парламента.

Эстонские депутаты призвали членов ЕС придерживаться единой политики при введении и исполнении санкций, а также к сотрудничеству в этом вопросе с Соединенными Штатами, Великобританией и другими демократическими государствами.

"Единая внешняя политика Европейского союза призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, исходя из наших общих демократических ценностей", - говорится в заявлении.

По мнению парламентариев Эстонии, институты ЕС должны сделать серьезные выводы по результатам визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не соответствовал стандартам и принципам Содружества.

"Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза привести политику в отношении России в соответствие с последними тенденциями, учтя при этом авторитарный настрой в России на протяжении последних лет и ее агрессивные внешнеполитические предпочтения", – также говорится в заявлении.

Напомним, в Евросоюзе разрабатывают четвертый пакет санкций против Беларуси и обсуждают так называемый список Навального - введение ограничений против причастных к заключению оппозиционера.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после своей поездки в Москву анонсировал "решение века" в отношении РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, ЕС, депутаты, Евросоюз, Эстония, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь