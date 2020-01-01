В США разбился вертолет: четверо погибших

Инцидент произошел в районе Виргинских островов. Спасатели уже нашли тела всех жертв крушения.

Четыре человека погибли при крушении вертолета в США dosug.md

На Виргинских островах, США, разбился вертолет, погибли четыре человека. Об этом сообщает ABC News во вторник, 16 февраля.

Сообщение о падающем вертолете на западной части острова Сент-Томас поступило в экстренные службы в 15.14 по местному времени (23.14 по Киеву - ред.).

На месте крушения спасатели обнаружили тела четырех погибших.

При этом данные о принадлежности вертолета и возможная причина крушения пока не уточняются.

Напомним, что ранее под Куршевелем два человека погибли при крушении вертолета. Вертолет упал на высоте 1,9 тысячи метров, спасательная бригада прибыла на место происшествия через 40 минут.

Также в США разбился военный вертолет. Инцидент произошел в штате Айдахо. Трое летчиков на борту совершали тренировочный полет, все они погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet