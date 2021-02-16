ЮАР намерена вернуть миллион доз COVID-вакцины AstraZeneca
В Южноафриканской республике намерены вернуть миллион доз COVID-вакцины AstraZeneca в Институт сыворотки Индии. Об этом сообщает Economic Times во вторник, 16 февраля.
Власти страны мотивировали это тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.
При этом в ближайшие недели в страну должны поставить еще 500 тысяч доз вакцины.
Отметим, что глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе ранее говорил, что страна решила перенести начало вакцинации от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.
Напомним, исследование показало, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма.
После этих известий в ЮАР приостановили распространение вакцины, так как южноафриканский штамм там составляет 90% от всех случаев.
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