ЮАР намерена вернуть миллион доз COVID-вакцины AstraZeneca

Препарат решили вернуть производителю, так как он показал малую эффективность против штамма коронавируса, преобладающего в стране.

В Южноафриканской республике намерены вернуть миллион доз COVID-вакцины AstraZeneca в Институт сыворотки Индии. Об этом сообщает Economic Times во вторник, 16 февраля.

Власти страны мотивировали это тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

При этом в ближайшие недели в страну должны поставить еще 500 тысяч доз вакцины.

Отметим, что глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе ранее говорил, что страна решила перенести начало вакцинации от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Напомним, исследование показало, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма.

После этих известий в ЮАР приостановили распространение вакцины, так как южноафриканский штамм там составляет 90% от всех случаев.

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