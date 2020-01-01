США укрепят сотрудничество с НАТО

У Байдена на предстоящей встрече НАТО намерены начать усилия по восстановлению доверия с европейскими союзниками.

Администрация президента США Джо Байдена на грядущей встрече НАТО начнет усилия по восстановлению доверия европейских союзников. Об этом сообщает Голос Америки во вторник, 15 февраля.

Встреча министров обороны НАТО запланирована на 17-18 февраля. Она станет первым крупным европейским мероприятием с момента инаугурации Байдена - он выступит с речью на виртуальном собрании Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Как утверждают источники, Пентагон при Байдене не прекратит настаивать на достижении целевых показателей по расходам на оборону в странах НАТО, но сосредоточится на достижении прогресса в укреплении коллективной обороны.

"Доверие нельзя построить в одночасье, это требует времени. Для этого нужны не просто слова, а действия", - пояснил анонимный источник в Минобороны США.

При этом чтобы подчеркнуть позицию Байдена по НАТО, Белый дом пошел на редкий шаг, опубликовав видео первого разговора президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором он использовал слово "священные" для описания обязательств по коллективной обороне.

В то же время Байдена может ждать непростой путь к восстановлению отношений с Европой после того, как Трамп нарушил ряд обязательств перед европейскими союзниками, в частности, вышел из ядерного соглашения с Ираном и Парижского соглашения по климату.

"В европейском оборонном сообществе накопилась усталость от Трампа и его непредсказуемости. Мы четыре года не общались друг с другом, а мир изменился за это время. Байдену предстоит многое восстановить в отношениях с Европой", - говорит европейский дипломатический источник в НАТО.

Напомним, что ранее в НАТО заговорили об усилении деятельности на востоке Европы. На восточном фланге НАТО, среди прочего, планируется задействовать флот разведывательных дронов.

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