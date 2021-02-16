В Конго при кораблекрушении погибли 60 человек

Судно перевозило 700 пассажиров. Спасены около 300 человек. Судьба остальных пока неизвестна.

На западе Демократической Республики Конго в одной из рек затонуло судно с пассажирами. Жертвами кораблекрушения стали не менее 60 человек. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра гуманитарных операций и национальной солидарности ДРК Стива Мбикайи Мабулуки.

По его данным, судно с 700 пассажирами на борту затонуло на пути из Маи-Ндомбе в Экваториальную провинцию. Спасены около 300 человек, обнаружены тела 60 погибших, судьба остальных пока неизвестна.

Причиной крушения стали перегрузка судна и навигация в ночное время.

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