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В Конго при кораблекрушении погибли 60 человек

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Судно перевозило 700 пассажиров. Спасены около 300 человек. Судьба остальных пока неизвестна.
Сотрудник Красного Креста во время спасательной операции (архивное фото)
Сотрудник Красного Креста во время спасательной операции (архивное фото)

На западе Демократической Республики Конго в одной из рек затонуло судно с пассажирами. Жертвами кораблекрушения стали не менее 60 человек. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на министра гуманитарных операций и национальной солидарности ДРК Стива Мбикайи Мабулуки.

По его данным, судно с 700 пассажирами на борту затонуло на пути из Маи-Ндомбе в Экваториальную провинцию. Спасены около 300 человек, обнаружены тела 60 погибших, судьба остальных пока неизвестна.

Причиной крушения стали перегрузка судна и навигация в ночное время.

Ранее в Танзании 10 человек погибли при опрокидывании парома на озере Танганьика. При этом из воды удалось спасти еще 87 человек.

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Теги: судно, корабль, Конго, жертвы, кораблекрушения, кораблекрушение, погибли, ДР Конго, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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