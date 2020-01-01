В Турции более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись.

В центральной части Турции произошла дорожная авария с автобусом в районе города Конья в результате которой 5 человек погибли и еще 38 получили ранения. Об этом сообщил телеканал NTV во вторник, 16 февраля.

Инцидент произошел ночью на трассе Конья-Адана. Из-за гололеда грузовик врезался в заграждение на трассе и лег на бок. Чтобы помочь водителю фуры рядом остановился легковой автомобиль. В этот момент проезжавший мимо автобус врезался в припаркованную на обочине легковую машину, после чего оба транспортных средства перевернулись. Погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса. Все они являются гражданами Турции.

В понедельник на центральную часть Турции обрушился сильный снегопад, который парализовал движение в Анкаре, Стамбуле и вызвал многокилометровые пробки на нескольких междугородних трассах.

Также из-за непогоды произошло две крупные аварии в центральной провинции Кырыккале, сообщает Haberler. В одном из ДТП столкнулись 12 транспортных средств: автобус, три грузовика и восемь легковых автомобилей. В другом – в результате столкновения двух автомобилей такси и автобуса пострадали три человека, один из пострадавших умер в больнице.

Из-за сильного снегопада и гололеда трасса Кырыккале-Кайсери была закрыта для движения в обе стороны.

Напомним, в аннексированном Крыму произошла серия ДТП в районе Симферополя. В общей сложности столкнулись 32 автомобиля.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса, еще 13 человек госпитализированы.

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