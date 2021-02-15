Во Франции заявили о масштабной кибератаке

К кибератаке на ряд компаний и учреждений могут быть причастны российские хакеры, заявили правоохранители.

Во Франции заявили о кибератаке на ряд компаний и учреждений

За масштабной кибератакой на ряд компаний и правительственных учреждений Франции вероятно стоят российские хакеры. Об этом со ссылкой на Национальное агентство безопасности информационных систем (Anssi) сообщает Le Figaro во вторник, 16 февраля.

Речь идет о кибератаках, произошедших в 2017-2020 годах через программное обеспечение компании Centreon, среди клиентов которой - большой бизнес (Airbus, Air Fance, Bollor'e, EDF, Orange) и Министерство юстиции.

"Первые случаи компрометации, обнаруженные Anssi, датируются концом 2017 года и продолжались до 2020 года", - пояснили в агентстве.

Атака имеет ряд общих черт с предыдущими кампаниями группы Sandworm, которую считают связанной с российскими военными. При этом агентство напрямую не обвиняют Россию, фокусируясь исключительно на технических аспектах инцидента.

По своему принципу кибератака похожа на атаку в США, которая произошла через программное обеспечение Solar Winds и задела, в том числе, госучреждения.

Напомним, что ранее в Microsoft заявили о "крупнейшей кибератаке". За кибератакой могла стоять Россия, выяснила американская разведка. При этом на выявление всех пораженных систем могут уйти месяцы.

Также в СНБО рассказали о массовой кибератаке на украинцев. На странице, имитирующей сайт МОЗ, пользователям предлагалось скачать файл, якобы с данными о вакцинации. В результате злоумышленники получали контроль над компьютерами жертв.

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