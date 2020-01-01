В мире минимальный прирост COVID-больных с октября

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США, Бразилии и России.

В мире немного улучшилась ситуация с коронавирусом

За сутки 15 февраля в мире обнаружили около 262 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это минимальное количество с 7 октября 2020 года (291 тысяча), сообщает статистический сайт Worldometers во вторник, 16 февраля.

Больше всего случаев инфекции зарегистрировали в США (52 785), Бразилии (32 197) и России (14 207).

Также 11 942 новых случаев обнаружили в Испании, 9 765 – в Великобритании, 9 139 – в Индии.

Жертвами коронавируса за сутки стали 6 573 человека. Число выздоровевших составило свыше 84 тысяч.

В общем в мире зарегистрировали почти 110 млн случаев коронавируса. Умерли более 2,4 млн человек, а вылечились – 84,3 млн. Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения планеты уже достиг 310,2. Активных случаев в мире сейчас почти 23 млн.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 3143 новых случаев COVID-19. Скончались 150 человек, а преодолели болезнь – 6 189 пациентов.

Также сообщалось, что украинцы стали вдвое реже умирать от коронавируса. Также стабилизировалось количество новых госпитализаций.

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