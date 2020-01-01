В Ираке база США попала под ракетный удар, есть жертвы

Коалиционные силы в городе Эрбиль подверглись "косвенным обстрелам". Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм.

В результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщил представитель международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, полковник Уэйн Маротто на своей странице в Twitter во вторник, 16 февраля.

По его данным, накануне вечером коалиционные силы в городе Эрбиль подверглись "косвенным обстрелам". Всего было запущено 14 ракет калибра 107 мм. Три ракеты взорвались возле военных казарм.

"Погиб один гражданский подрядчик (не из США), еще девять гражданских подрядчиков получили ранения (один из США", – написал Маротто.

Ранее сообщалось, что число американских военных в Афганистане и Ираке сократилось до 2,5 тысяч человек в каждой из стран – минимума почти за 20 лет.

Также стало известно, что Турция провела новую операцию в Ираке якобы для предотвращения терактов.

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