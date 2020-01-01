Япония выбросит часть вакцин Pfizer

В Японии выбросят часть вакцин от коронавируса компании Pfizer из-за нехватки специализированных шприцев. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил генсек кабинета министров Кацунобу Като, пишет ТАСС .

"Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - пояснил он.

Отмечается, что в флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. "Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - сказал Като.

В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану.

Использование вакцины Pfizer одобрили в Японии 14 февраля. Вакцинация начнется завтра.

Отметим, вакцина Pfizer должна была прибыть в Украину 15 февраля, но поставки задерживаются из-за "бюрократических трудностей".