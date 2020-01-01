В Венгрии с погоней задержали пьяного украинца на грузовике

За нарушителем гонялись несколько полицейских экипажей. Мужчину удалось остановить только с помощью спецсредств.

На западе Венгрии 32-летний гражданин Украины за рулем грузовика совершил сразу три аварии в центре села Чепрег и скрылся с места происшествия. Его с погоней задержала полиция, сообщает Mukachevo.net во вторник, 16 февраля.

Указано, что 13 февраля украинец на 24-тонном грузовике с венгерскими номерами ехал в город Сомбатхей, но по пути заехал в Чепрег. Там он проехал через мост с ограничением веса 16 тонн, повредил указательный знак, повалил фонарный бетонный столб и поехал дальше.

"Полиции пришлось применять спецсредства, чтобы остановить водителя грузовика. Преследовали его три полицейские машины, а одна остановилась сразу перед нами. Только после этого водитель остановил автомобиль", – рассказал очевидец.

Задержали украинца в 10 километрах от места происшествия. Тест показал в его крови алкоголь.

По информации местной полиции, нарушителя лишили удостоверения водителя и привлекли к уголовной ответственности за обоснованное подозрение в совершении правонарушения во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что в Польше украинец попытался сбежать от полиции и погиб в ДТП. Во время погони мужчина на Fiat Seicento выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault.

В Словакии случилось смертельное ДТП с украинцами

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