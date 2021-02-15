Популярная у сторонников Трампа соцсеть вновь начала работать

Соцсеть теперь работает на серверах, которые не зависят от техногигантов, заблокировавших ее в январе после беспорядков в Вашингтоне.

Популярная у сторонников экс-главы Белого дома Дональда Трампа социальная сеть Parler возобновила свою работу после того, как ее после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января заблокировали Apple, Google и Amazon, пишет New York Post.

"Parler управляет опытная команда, и уходить мы не собираемся... Мы будем процветать в качестве ведущей социальной медиаплатформы, преданной свободе слова, неприкосновенности частной жизни и гражданскому диалогу", - заявил временный исполнительный директор компании Марк Меклер.

Он добавил, что теперь соцсеть работает на серверах, которые не зависят от техногигантов - Alphabet (владеет Google), Amazon, Facebook, Microsoft и Apple.

Ранее Parler пользовался облачным хостингом Amazon. Но после беспорядков 6 января компания отключила социальную платформу от своих серверов, поскольку обнаружила около сотни публикаций, разжигающих насилие. После этого Parler подала в суд на Amazon.

Марк Меклер отметил, что пока после возобновления работы Parler она будет доступна только для уже зарегистрированных ранее пользователей. Новички смогут завести свои аккаунты на следующей неделе.

Кто теперь начал предоставлять компании услуги веб-хостинга, Меклер не сказал.

Напомним, что Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов также после беспорядков в Вашингтоне 6 января. В тот день сенат США собрался для утверждения итогов выборов лидера страны, однако сторонники действующего на тот момент президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание. В ходе беспорядков погибли пять человек.

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