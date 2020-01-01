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В Испании штурмовали университет, чтобы арестовать рэпера

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Пабло Хазель и его сторонники укрылись в здании учебного заведения и некоторое время держали оборону.
Рэпер Пабло Хазель
Рэпер Пабло Хазель
 
Испанская полиция штурмовала университет в муниципалитете Лерида в Каталонии, где забаррикадировался рэпер, приговоренный к тюремному заключению. Об этом сообщило агентство Reuters.
 
Отмечается, что 15 февраля Пабло Хазель и группа его сторонников заперлись в университете, чтобы рэпер избежал девятимесячного срока за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в своих песнях.
 
Музыкант должен был добровольно сдаться полиции еще в прошлую пятницу.
 
"Им придется ворваться, чтобы схватить меня и посадить в тюрьму", – написал Хазель в Twitter.
 
В штурме здания учебного заведения участвовали десятки полицейских и в итоге рэпера арестовали. 
 
 
Хазель был осужден в 2018 году за тексты песен и твиты, в которых он ссылался на запрещенные организации, называл короля Хуана Карлоса боссом мафии и обвинял полицию в пытках и убийствах протестующих за независимость Каталонии.
 
Более 200 деятелей искусства, среди которых режиссер Педро Альмодовар, актер Хавьер Бардем и певец Жуан Мануэль Серрат, подписали петицию против его тюремного заключения.
 
Это вынудило правительство пообещать некоторые ослабления ограничений свободы слова.
 
Напомним, в августе прошлого года по Испании прокатилась волна протестов против монархии.
 

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Теги: Испания, фото, полиция, арест, рэпер, штурм
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Источник: korrespondent.net

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