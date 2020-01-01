В ВОЗ выделили четыре версии происхождения COVID-19

Необходимо и дальше исследовать причину возникновения коронавируса, однако уже сейчас у специалистов всемирной организации есть понимание хронологии событий.

Это могло быть какое-то уникальное событие - Дедков

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после своей исследовательской поездки в китайский город Ухань выделили четыре возможные версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, пишет Интерфакс.

"В рассмотрении остались четыре версии: передача от животного человеку через промежуточного хозяина (наиболее вероятно), прямая передача вируса от животного человеку (вероятно), передача вируса через замороженные продукты (маловероятно), утечка из лаборатории (крайне маловероятно)", - рассказал российский участник миссии, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

Он добавил, что другие версии происхождения заболевания уже были исключены специалистами.

"Необходимы дальнейшие исследования", - заключил эксперт, добавив, что на сегодня уже "есть адекватное понимание хронологии событий".

Дедков подчеркнул, что в природе данный вирус можно и не обнаружить.

"Это могло быть какое-то уникальное событие: патоген не закрепился в популяции диких животных, а ушел в человеческую", - сказал он.

Напомним, что эксперты ВОЗ прибыли в Китай 14 января и после двухнедельного карантина приступили к работе – изучению происхождения вируса. Эксперты побывали в Уханьском институте вирусологии, Центр болезней животных, больницах и на продуктовом рынке.

ВОЗ опубликует предварительный отчет миссии в Китае



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