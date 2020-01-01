Хакеров из Северной Кореи обвинили в атаке на Pfizer

Хакеры пытались взломать серверы Pfizer, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине.

Хакеры из Северной Кореи совершили кибератаку на сервера американской фармацевтической компании Pfizer. Злоумышленники пытались получить доступ к информации о вакцине от коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

Отмечается, что хакеры пытались взломать серверы Pfizer в Южной Корее, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине и лечению от коронавируса. При этом не сообщается, какие именно данные могли быть похищены.

Напомним, в декабре хакеры совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Во время атаки были похищены документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Также сообщалось, что за последние месяцы корпорация Microsoft зафиксировала несколько хакерских атак от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса.

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