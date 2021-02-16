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Балтийское море замерзло впервые за 25 лет

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Из-за необычайно сильных морозов южная Балтика покрылась льдом, что крайне нехарактерно для региона.
Южная Балтика покрылась льдом
Южная Балтика покрылась льдом
Кадр из видео

Из-за необычайно крепких морозов, которых в Европе не видели уже много лет, замерзло побережье Балтийского моря. Редкое явление наблюдается в Польше, где льдом сковало полосу воды шириной в несколько сотен метров, сообщает Euronews.

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Полюбоваться редким для региона явлением можно в курортном городе Мендзыздрое недалеко от Щецина. Ширина ледовой полосы там достигает сотни метров.

По словам местных жителей, ничего подобного здесь не видели по меньшей мере четверть века.

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Аналогичная ситуация сложилась и в соседней с Польшей Калининградской области России. Обычно море в этой части Балтики не замерзает, что в свое время стало причиной для присоединения региона к РСФСР после ВМВ.

Напомним, курортную Грецию атаковали снегопады и 20-градусные морозы. Субтропическая страна столкнулась с прелестями настоящей восточно-европейской зимы.

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Теги: мороз, Балтийское море, Польша, Россия
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