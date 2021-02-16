Кибератака во Франции: Кремль отрицает свою причастность

Дмитрий Песков назвал обвинения абсурдными и заявил, что Россия не причастна к каким-либо проявлениям киберпреступности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает причастность РФ к кибератакам на Францию. Об этом он заявил во вторник, 16 февраля.

"Если я правильно понимаю, они обвинили не Россию, они обвинили некую группу каких-то хакеров, которые, как говорят, могут иметь отношение к России. И если можно воспринимать информацию о том, что обвинили некую группу хакеров, это ещё можно констатировать...Но дальше, как говорят, могут "иметь отношение к России", то вот здесь уже эта формулировка чуть-чуть абсурдна, и, наверное, здесь нельзя говорить, что в чем-то обвинили Россию", - сказал Песков.

Песков также говорит, почему кибератаки могут иметь отношение именно к России, а не к Франции или США.

"Да, там содержатся обвинения в неких киберпреступлениях со стороны некой группы хакеров. Безусловно, Россия не имела, не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности", - добавил Песков.

Напомним, что ранее во Франции заявили о масштабной кибератаке. К кибератаке на ряд компаний и учреждений могут быть причастны российские хакеры, заявили правоохранители.

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