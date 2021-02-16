США избавятся от катеров, которые может получить Украина – СМИ

Источник в руководстве флота США признал наличие проблем с дороговизной технического обслуживания Mark VI.

ВМС США намерены продать все свои патрульные катера Mark VI до конца 2021 года, несмотря на то, что самому "старому" из них всего лишь шесть лет. Процесс списания может начаться уже в следующем месяце, сообщает The Drive со ссылкой на военные источники.

"В сценариях ведения военных действий против других стран, таких как Россия и Китай, Mark VI считались на самом деле не нужными (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)", – заявил генерал-майор Корпуса морской пехоты США Трейси Кинг и добавил, катера "очень дороги в обслуживании".

Источник в руководстве флота США также признал наличие проблем с дороговизной технического обслуживания Mark VI.

Кроме того, контр-адмирал ВМС США в отставке Брайан Бракке отмечает, что Mark VI уязвимы при использовании в группе против кораблей большего размера.

Изначально ВМС США планировали заказать 48 катеров Mark VI, но в итоге их было построено лишь 12 единиц.

Отмечается, что администрация нового президента Джо Байдена или Конгресс США могут вмешаться, чтобы заблокировать такие планы по Mark VI.

Напомним, летом 2020 года стало известно, что флот Украины первым в мире получит катера Mark VI. Часть этих судов с ракетными комплексами на борту отправят в Азовское море для усиления безопасности.

А в январе сообщалось, что Пентагон заказал для Украины два новых катера Mark VI за почти $20 млн. Строительство будет завершено к декабрю 2022 года.

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