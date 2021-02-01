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Суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах

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В стране экстренной ситуации не было и особой спешки решение о введении комендантского часа не требовало, посчитал судья.
Комендантский час действует с 21 ч до 4:30 до 3 марта
Комендантский час действует с 21 ч до 4:30 до 3 марта

Суд в нидерландском городе Гаага постановил, что в стране комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса, должен быть отменен немедленно. Судья посчитал, что введение ограничения не имело серьезных оснований, пишет DutchNews.

Так, в суде было озвучено, что в Нидерландах не наблюдалась настолько экстренная ситуация, требующая введения комендантского часа с 21 ч до 4:30. Ограничение было введено в середине января, а недавно продлено до 3 марта.

Суд отметил, что комендантский час серьезно ограничивает свободу передвижения и право людей на частную жизнь, поэтому вводить его следовало с очень большой осторожностью.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах уже более миллиона случаев заражения COVID-19.

Также Korrespondent.net писал, что в Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна.

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Теги: суд, Нидерланды, отмена, комендантский час, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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