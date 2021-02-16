Берег Балтийского моря впервые замерз за много лет

По утверждению местных жителей, береговая линия с песчаным пляжем превратилась в арктический пейзаж из снега и льда.

В Европе из-за аномальных холодов впервые за много лет замерзло побережье Балтийского моря. Об этом сообщает Euronews.

"Свидетелями редкого зрелища стали туристы и жители польского курортного города Мендзыздрое. Из-за сильных холодов Балтийское море у его побережья замерзло впервые за много лет. Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда", - говорится в сообщении.

Лед простирается на сотни метров от берегов. Местные жители утверждают, что подобного здесь не было как минимум последние 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области после шторма набережная города покрылась льдом.

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