Берег Балтийского моря впервые замерз за много лет
В Европе из-за аномальных холодов впервые за много лет замерзло побережье Балтийского моря. Об этом сообщает Euronews.
"Свидетелями редкого зрелища стали туристы и жители польского курортного города Мендзыздрое. Из-за сильных холодов Балтийское море у его побережья замерзло впервые за много лет. Береговая линия с песчаным пляжем и водными далями превратилась в арктический пейзаж из снега и льда", - говорится в сообщении.
Лед простирается на сотни метров от берегов. Местные жители утверждают, что подобного здесь не было как минимум последние 25 лет.
Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области после шторма набережная города покрылась льдом.
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