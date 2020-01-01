СМИ узнали о начале переговоров США и ФРГ по СП-2
Германия и США начали переговоры по Северному потоку-2, в ходе которых Берлин планирует убедить администрацию президента Джо Байдена отказаться от санкций. Об этом во вторник, 16 февраля, пишет Financial Times.
По данным издания, ФРГ рассматривает возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть газопровод, если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.
"Таким образом мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию", - считает депутат от Христианско-демократического союза Андреас Ник.
Также издание отмечает, что в Берлине надеются, что с приходом Энтони Блинкена на пост госсекретаря в отношении СП-2 Вашингтоном будет выбран иной подход.
Газета подчеркивает, что со стороны новой администрации есть явное желание наладить отношения с Берлином. США рассматривают Германию как важнейшего союзника, в том числе в вопросах противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменения климата. Решение проблемы вокруг Северного потока-2 позволит им сосредоточиться на общей повестке дня, добавляет FT.
В свою очередь, Wall Street Journal сообщает, что США и ФРГ обсуждают список компаний, против которых могут ввести санкции.
"Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2", - сказал немецкий чиновник в комментарии изданию.
Ранее немецкая некоммерческая организация, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей, заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объеме миллиарда евро за отказ от санкций против Северного потока–2.
В Берлине сообщения о миллиардной "сделке" с США отрицают.
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