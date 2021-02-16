Корову подняли на крышу дома для жертвоприношения

Некоторые казахстанские пользователи соцсетей были возмущены жестоким обращением с животным.

В столице Казахстана Нур-Султане на крышу строящегося дома с помощью башенного крана подняли корову. Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал 360tv.

"В Казахстане корову зачем-то подняли на семиэтажное здание. В полиции и Минсельхозе заявили, что уже проводят проверку. Но пока ничего непонятно", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как живую корову поднимают на крышу строящегося многоэтажного здания.

По данным РИА Новости, корову подняли на крышу стройки для ритуала жертвоприношения курбандык с последующей раздачей мяса малоимущим.

Ранее сообщалось, что на Одесчине женщина застрелила собаку и сбросила фото в чат села.

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