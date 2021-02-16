Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Корову подняли на крышу дома для жертвоприношения

Комментариев: 0
Некоторые казахстанские пользователи соцсетей были возмущены жестоким обращением с животным.

В столице Казахстана Нур-Султане на крышу строящегося дома с помощью башенного крана подняли корову. Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал 360tv.

"В Казахстане корову зачем-то подняли на семиэтажное здание. В полиции и Минсельхозе заявили, что уже проводят проверку. Но пока ничего непонятно", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как живую корову поднимают на крышу строящегося многоэтажного здания.

По данным РИА Новости, корову подняли на крышу стройки для ритуала жертвоприношения курбандык с последующей раздачей мяса малоимущим.

Ранее сообщалось, что на Одесчине женщина застрелила собаку и сбросила фото в чат села.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Казахстан, видео, стройка, корова, жертвоприношение, Жестокое обращение с животными
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь