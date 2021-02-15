Новые правила въезда: на границе Италии и Австрии 40-километровая очередь

Многокилометровые очереди из фур образовались при въезде в Австрию после того, как водителям согласно новым правилам следует предъявлять тест на COVID-19.

Для водителей установили пункты по сдаче теста на коронавирус ansa.it

В Австрии согласно новым правилам въезда в страну теперь необходима справка о свежем отрицательном тесте на коронавирус. Из-за этого на границе Австрии и Италии образовались огромные очереди, преимущественно из грузового транспорта, пишет агентство Ansa.

Отрицательный тест, сделанный за 48 часов до пересечения границы, ввела еще и Германия. Именно в эту страну направляется большинство итальянских дальнобойщиков транзитом через Австрию.



На границе для водителей фур были установлены пункты, где можно сдать и практически сразу получить результат на COVID-19.

Тем не менее, это привело к созданию многокилометровых очередей. Так, например, по состоянию на понедельник, 15 февраля, очередь из фур на автодороге А22 достигала 40 километров.

Власти Австрии заявили, что увеличат количество новых пунктов тестирования.

Ранее в Кабмине сделали прогноз по открытию границ для украинцев.

Добавим, что на границе с Польшей задержаны более сотни человек с фальшивыми документами.



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