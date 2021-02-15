Новые правила въезда: на границе Италии и Австрии 40-километровая очередь
В Австрии согласно новым правилам въезда в страну теперь необходима справка о свежем отрицательном тесте на коронавирус. Из-за этого на границе Австрии и Италии образовались огромные очереди, преимущественно из грузового транспорта, пишет агентство Ansa.
Отрицательный тест, сделанный за 48 часов до пересечения границы, ввела еще и Германия. Именно в эту страну направляется большинство итальянских дальнобойщиков транзитом через Австрию.
На границе для водителей фур были установлены пункты, где можно сдать и практически сразу получить результат на COVID-19.
Тем не менее, это привело к созданию многокилометровых очередей. Так, например, по состоянию на понедельник, 15 февраля, очередь из фур на автодороге А22 достигала 40 километров.
Власти Австрии заявили, что увеличат количество новых пунктов тестирования.
Cмотрите фотогалерею: Новые правила въезда: на границе Италии и Австрии 40-километровая очередь
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