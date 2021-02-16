В ЕС рассказали, как изменилась смертность в период пандемии

Все пики "избыточной смертности" в 2020 году в Европе совпадали с волнами пандемии коронавируса.

За период с марта по ноябрь прошлого года в странах Евросоюза умерло на 450 000 человек больше, чем в предыдущие годы - вероятно, в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 16 февраля, со ссылкой на данные Евростата сообщает Европейская правда.

Отмечается, что так называемая "избыточная смертность" в марте-ноябре в целом для стран блока составила более 450 000 по сравнению с тем же периодом в 2016-2019 годах.

При этом первый пик избыточного количества смертей приходится на апрель 2020 - на 25% больше по сравнению со средними показателями апреля в 2016-2019 годах.

После этого количество избыточных смертей заметно снизилось и снова начала расти в августе-сентябре, что совпадает с началом второй волны эпидемии во многих странах.

В сентябре избыточная смертность в ЕС была выше на 8%, в октябре - на 17%, и в ноябре - на 40%, что стало вторым и самым высоким пиком.

Напомним, по последним данным, в общем в мире зарегистрировали почти 110 млн случаев коронавируса. Умерли более 2,4 млн человек, а вылечились – 84,3 млн.

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