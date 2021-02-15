Турция открыла дело на политика Нидерландов за пост в Twitter

Нидерландский депутат назвал в соцсети лидера Турции террористом и опубликовал фотоколлаж.

Прокуратура турецкого города Анкары начала расследование в отношении депутата парламента Нидерландов, лидера ультраправой Партии свободы (PVV) Гирта Вилдерса за его пост в соцсети Twitter с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет агентство Anadolu.

Поводом для возбуждения дела стала публикация Вилдерса в соцсети от 15 февраля 2021 года.

Вилдерс опубликовал коллаж, на котором одна половина лица Эрдогана изображена в привычном виде на фоне турецкого флага, а на другой лидер Турции - с бородой, в хиджабе и на фоне флага организации Исламское государство.

"Террорист", - так подписал публикацию нидерландский депутат.

Ранее сообщалось, что Эрдоган подал в суд на греческую газету - из-за унизительного заголовка с ненормативной лексикой в свой адрес.

Также мы писали, что Эрдоган подал иск в суд на Charlie Hebdo. Он посчитал оскорбительной карикатуру со своим изображением.



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