Местные жители оказались в ловушке в своих домах. Поиски пропавших без вести и пострадавших продолжаются.

В американском штате Северная Каролина сегодня, 16 февраля, в результате торнадо погибли по меньшей мере три человека, еще десять получили травмы. Об этом сообщает AP.

"Торнадо обрушился сразу после полуночи во вторник в юго-восточном округе Брансуик недалеко от Гриссеттауна возле плантации Оушн-Ридж, разрушив дома, оборвав линии электропередач, оставив без электричества тысячи людей, и сломав деревья", - говорится в сообщении.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Брансуик сообщило, что люди оказались в ловушке в домах. Поиски пропавших без вести продолжаются. Местные власти просят людей избегать этого района, пока бригады расчищают улицы и ищут жертв.

Cмотрите фотогалерею: В Северной Каролине торнадо унес жизни людей

Search and rescue teams are working to help find people trapped or missing after a tornado struck overnight, damaging homes in Brunswick County, North Carolina. https://t.co/J1PSLYBaSE pic.twitter.com/8bNDFrvEd5 — ABC News (@ABC) February 16, 2021

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet