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В Северной Каролине торнадо унес жизни людей

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Местные жители оказались в ловушке в своих домах. Поиски пропавших без вести и пострадавших продолжаются.
Последствия торнадо в Северной Каролине
Последствия торнадо в Северной Каролине
twitter.com/RobWayTV

В американском штате Северная Каролина сегодня, 16 февраля, в результате торнадо погибли по меньшей мере три человека, еще десять получили травмы. Об этом сообщает AP.

"Торнадо обрушился сразу после полуночи во вторник в юго-восточном округе Брансуик недалеко от Гриссеттауна возле плантации Оушн-Ридж, разрушив дома, оборвав линии электропередач, оставив без электричества тысячи людей, и сломав деревья", - говорится в сообщении.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Брансуик сообщило, что люди оказались в ловушке в домах. Поиски пропавших без вести продолжаются. Местные власти просят людей избегать этого района, пока бригады расчищают улицы и ищут жертв.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

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Теги: США, видео, фото, жертвы, торнадо, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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