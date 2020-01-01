Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину

Население Венгрии получит доступ к пяти вакцинам от коронавируса. Медпрепараты разных компаний будут вводить начелению в зависимости от возраста.

Венгрия первой среди всех стран Евросоюза получила вакцину от коронавируса COVID-19 производства китайской компании Sinopharm. Об этом сообщает Daily News Hungary во вторник, 16 февраля.

Указано, чтов Будапешт было доставлено 550 тысяч доз вакцины. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 275 тысяч человек. Препарат будет доступен после того, как Национальный центр общественного здравоохранения протестирует и окончательно одобрит его. После этого в Венгрии будет доступно пять вакцин.

Глава эпидемиологического отдела Национального центра общественного здравоохранения (NNK) Агнес Гальгоци пояснила, что люди пожилого возраста смогут сделать прививку вакциной компании Pfizer или российским препаратом Спутник V, а венграм моложе 60 лет и с хроническими заболеваниями будут вводить препарат AstraZeneca.

Власти Венгрии рассчитывают вакцинировать 70% населения к июню.

С начала пандемии в стране заразились более 389 тысяч человек, почти 14 тысяч умерли.

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Напомним, Венгрия первой из стран ЕС закупила российскую вакцину Спутник V. А на прошлой неделе в стране началась вакцинация этим препаратом.

Также сообщалось, что Sinovac начала регистрацию вакцины в Украине. Минздрав договорился о поставке почти 2 млн до.

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