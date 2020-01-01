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В Афинах снегопад помешал вакцинации от COVID-19

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Необычный для Греции снегопад прошел в столице страны и вызвал нарушения в работе городских служб и общественного транспорта.
Снегопад в Греции
Снегопад в Греции

В столице Греции Афинах прошел сильный снегопад и помешал работе многих служб города, в том числе остановил вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

"Снег необычное явление в Афинах, он остановил работу большинства рейсов общественного транспорта, а поваленные деревья вызвали отключение электроэнергии в нескольких пригородах", - говорится в сообщении.

Власти рекомендуют жителям, особенно в северном и восточном пригородах Афин не покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что в Украине за день выпало 30 см снега. Снегопады прошли в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях.

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Теги: снегопады, Греция, вакцинация, непогода, Афины
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Источник: korrespondent.net

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