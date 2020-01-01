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В Израиле смягчат карантин для COVID-вакцинированных

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Получившие второй компонент вакцины смогут посещать ТЦ, бассейны, выставки, музеи уже с 21 февраля.
Строгий карантин ввели 8 января
Строгий карантин ввели 8 января

Власти Израиля пообещали смягчение карантина, введенного из-за ситуации с коронавирусом. Послабления коснутся граждан, получивших прививки от COVID-19. С 21 февраля они смогут посещать спортивные и культурные мероприятия, пишет The Jerusalem Post.

С ближайшего воскресенья спортивные залы, бассейны, ярмарки, спортивные и культурные мероприятия станут доступными тем, кто получил второй укол вакцины не менее чем неделю назад или уже переболел коронавирусом.

Также с 21 февраля разрешение на открытие получат торговые центры, рынки, библиотеки, музеи.

Строгие карантинные ограничения в стране были введены 8 января.

Уже известно, что Израиль вакцинировал препаратом Pfizer более половины населения страны – свыше 5,5 млн человек из 8,9 млн.

Добавим, что в Израиле начали бесплатно делать COVID-прививки иностранцам.
 

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Теги: Израиль, вакцина, карантин, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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