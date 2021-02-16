В Италии задержали 45 человек, подозреваемых в связях с мафией
В Италии правоохранители провели две спецоперации, в ходе которой задержали 45 членов одной из могущественных мафий Ндрангета, пишет ANSA.
Во время первой спецоперации были задержаны 28 человек, во время второй еще 17.
Задержанных подозревают в мошенничестве, вымогательстве, отмывании денег.
У фигурантов изъяли шесть миллионов евро.
Расследование против членов мафиозной группировки начали вести три года назад.
Как сообщалось ранее, в Италии провели новую масштабную операцию против мафии – задержали 48 человек. В операции участвовали около 200 правоохранителей при поддержке вертолета.
Также мы писали, что на Сицилии задержали свыше 20 подозреваемых в связях с мафией.
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