В Италии задержали 45 человек, подозреваемых в связях с мафией

Задержанные подозреваются в мошенничестве, вымогательстве, отмывании денег. Расследование в отношении участников мафиозного клана начали вести три года назад.

У фигурантов изъяли шесть миллионов евро ansa.it

В Италии правоохранители провели две спецоперации, в ходе которой задержали 45 членов одной из могущественных мафий Ндрангета, пишет ANSA.

Во время первой спецоперации были задержаны 28 человек, во время второй еще 17.

Задержанных подозревают в мошенничестве, вымогательстве, отмывании денег.

У фигурантов изъяли шесть миллионов евро.

Расследование против членов мафиозной группировки начали вести три года назад.

Как сообщалось ранее, в Италии провели новую масштабную операцию против мафии – задержали 48 человек. В операции участвовали около 200 правоохранителей при поддержке вертолета.

Также мы писали, что на Сицилии задержали свыше 20 подозреваемых в связях с мафией.

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