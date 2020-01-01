Непогода привела к сокращению суточной добычи нефти в США – СМИ

Из-за ледяной бури пришлось приостановить работы нескольких НПЗ, наблюдались и перебои в доставке энергоносителя.

Некоторые регионы США резко накрыла холодная погода, что привело к сокращению добычи нефти примерно на два миллиона баррелей в сутки. Ранее суточный объем добычи нефти в стране составлял в среднем 11 млн баррелей, пишет ТАСС.

В частности, объем добычи "черного золота" в сутки снизился из-за снегопадов и снижения температуры в штате Техас. В итоге в регионе были случаи отключения электроэнергии и перебои в доставке энергоносителя.

Непогода также приостановила работу некоторых американских нефтеперерабатывающих заводов.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что часть страны накроет снежный шторм. Снегопады и ветер обрушатся на регионы, где проживает около 200 млн человек.

Как сообщалось ранее, крупнейшая нефтяная компания США понесла убытки впервые за 40 лет.

Добавим, что США остановят разработку нефтяных и газовых месторождений. Вместо этого, по распоряжению президента Джо Байдена, будет увеличено производство возобновляемой энергии.



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